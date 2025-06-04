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ميتروفيتش سيرحل عن الهلال في هذه الحالة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد عبد الرحمن أباعود الناقد الرياضي، أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، سيرحل عن صفوف الفريق في حال إتمام التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين.

أباعود أوضح المدرب المرتقب للهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، لن يعتمد على ثنائي هجومي، ما يعني صعوبة بقاء ميتروفيتش ضمن خياراته الفنية، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“رحيل ميتروفيتش عن الهلال سيكون مؤكدًا حال انضمام أوسيمين”.

-“من الصعب أن يعتمد إنزاغي على مهاجمين اثنين، وبالتالي لن يكون لميتروفيتش مكان في تشكيلته”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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