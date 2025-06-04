هويسين … حجر أساس في مشروع ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي باولايا عن الدور الذي سيلعبه النجم ديان هويسين مع ريال مدريد في المرحلة القادمة.

باولايا قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أعتقد أن هويسين سيكون مفتاحًا أساسيًا في مشروع تشابي ألونسو”.

ميزة هذا المدافع الكبرى من وجهة نظر النقاد هي دقته العالية في بناء اللعب من الخلف، فهو يتمتع بالهدوء ويجيد لعب الكرات الأرضية تحت ضغط المنافس، وهي السمات التي يبحث عنها ألونسو في مدافعيه بشكل عام.