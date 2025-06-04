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انقسام بين النقاد حول إمكانية تعاقد الريال مع زوبيميندي

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ انقسم النقاد فيما بينهم عبر إذاعة أوندا ثيرو، أثناء الحديث عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم مارتن زوبيميندي خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

الصحفي إيدو بيدال قال أولاً التالي:

“لا أعتقد أن الريال يفكر في زوبيميندي”.

الصحفي خايمي رودريغيز من جانبه قال التالي:

“من حيث المبدأ، النادي الملكي استبعد مارتن من حساباته، لأنه يرى بأنه لا يمكنه أن يحل محل اللاعبين المتواجدين لديه في وسط الميدان في الوقت الحالي”.

الصحفي باولايا قال بدوره التالي:

“أعتقد أنه أفضل بكثير من كامافينجا أو تشواميني على المستوى الفني”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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