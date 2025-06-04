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شكرا لاهتمامكم بخبر انقسام بين النقاد حول إمكانية تعاقد الريال مع زوبيميندي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ انقسم النقاد فيما بينهم عبر إذاعة أوندا ثيرو، أثناء الحديث عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع النجم مارتن زوبيميندي خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.
الصحفي إيدو بيدال قال أولاً التالي:
“لا أعتقد أن الريال يفكر في زوبيميندي”.
الصحفي خايمي رودريغيز من جانبه قال التالي:
“من حيث المبدأ، النادي الملكي استبعد مارتن من حساباته، لأنه يرى بأنه لا يمكنه أن يحل محل اللاعبين المتواجدين لديه في وسط الميدان في الوقت الحالي”.
الصحفي باولايا قال بدوره التالي:
“أعتقد أنه أفضل بكثير من كامافينجا أو تشواميني على المستوى الفني”.