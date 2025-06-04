المنتخب السعودي يفقد لاعبه أمام البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن عدم جاهزية مهند الشنقيطي، لاعب المنتخب السعودي، للمشاركة في مواجهة البحرين المرتقبة.

الشنقيطي غاب عن التدريبات الجماعية للأخضر يوم الثلاثاء، حيث واصل تنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

الأخضر يستعد لمواجهة البحرين، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.