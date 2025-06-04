الاستنتاج الوحيد بعد تعديل الفيفا لقانون ركلات الجزاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إيدو بيدال عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المتمثل في تعديل قانون ركلات الجزاء بسبب أزمة ركلة جزاء جوليان ألفاريز الملغية ضد ريال مدريد في دوري الأبطال.

إيدو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أنا لا أتحدث عن خطأ متعمد، بل عن ظلم تعرض له أتلتيكو مدريد في تلك المباراة”.

“بيان مجلس الفيفا أوضح أن القاعدة تم تفسيرها بشكل خاطئ”.

هي إشارة منه إلى أن الأتليتي قد ظُلم في النهاية، وذلك هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه من البيان الصادر من الاتحاد الدولي.