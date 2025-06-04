بيان مجلس الفيفا بشأن ركلة جزاء ألفاريز … صفعة على وجه اليويفا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الحكم الدولي السابق إدواردو إيتورالدي عن بيان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد فيه بأنه كان يجب إعادة تنفيذ ركلة جزاء جوليان ألفاريز ضد ريال مدريد في دوري الأبطال وليس إلغائها.

إيتورالدي قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“الأمر الأكثر خطورة هو أن اليويفا بعد تلك المباراة أظهر جهله بقواعد اللعبة، بعد أن نشر فيديو يقول فيه أن الحكم كان محقًا في قراره”.

“البيان الذي أصدره مجلس الفيفا كان أشبه بسؤال موجه إلى الاتحاد الأوروبي ويقول له فيه، ما هذا الهراء الذي تفعله؟”.