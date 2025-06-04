برشلونة يغري خوان جارسيا بعرض مميز

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة تقدم بعرض مماثل لعرض نيوكاسل لضم جارسيا، مع إغراء الحارس بضمان اللعب في التشكيل الأساسي للمدرب الألماني هانز فليك.

ويميل جارسيا في الوقت الراهن لفكرة الذهاب لبرشلونة، وتقترب الصفقة من الوصول لبر الأمان، علماً بأنها ستكون أغلى صفقة بيع في تاريخ إسبانيول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إسبانيول لن يشعر بمرارة لفقدان خدمات جارسيا لصالح برشلونة بدلاً من نيوكاسل، بسبب حصول النادي الكتالوني على 31 مليون يورو مقابل بطاقة الحارس المميز.