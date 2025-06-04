مفاوضات بولونيا تثير قلق برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وعانى اللاعب، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، من موسم صعب بسبب تعرضه للإصابات، حيث فعل سامبدوريا خيار شراء عقده من البارسا في الصيف الماضي، نظير 3 مليون يورو.

وظهر اللاعب في 10 مباريات فقط مع سامبدوريا، لينتقل بعدها إلى بولونيا بخيار شراء بقيمة 4 مليون يورو، إلا أن الإصابات حالت دون تألقه مع بطل كأس إيطاليا، ليشارك فقط في مباراتين بآخر مراحل الموسم.

ويفكر بولونيا في الحفاظ على إستانيس في صفوفه وفقاً لما ذكرته صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، إلا أن النادي الإيطالي يريد تخفيض خيار الشراء، والذي يصل إلى 4 مليون يورو، وسيعني ذلك أن برشلونة سيحصل على أقل من مليوني يورو.

ما يزيد الطين بلة لبرشلونة هو إمكانية خروج اللاعب بنظام الإعارة من جديد، وهو خيار مطروح على طاولة بولونيا وسامبدوريا في المفاوضات، وفي حال حدوث ذلك، لن يحصل برشلونة على أي دخل مالي من الصفقة في الصيف الجاري.