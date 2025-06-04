ماركا تكشف تكلفة “الحلم الأوروبي”.. 5.4 مليار يورو لثلاثة أندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة ماركا عن تكلفة اللقب الاول من مسابقة دوري ابطال اوروبا التي احتاجها كل من تشيلسي ، مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان.

الاندية الثلاثة قامت بإنفاق مبالغ مالية ضخمة بعد انتقال ملكيتها لملاك اجانب بهدف الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا المسابقة الاهم و الاقوى و الاغلى من خلال تعاقدات خيالية شملت افضل و اجود اللاعبين.

اللقب الاول تأخر لسنوات مما اجبر الملاك على الاستمرار في الدفع مع رفع الميزانية المخصصة لكل ميركاتو لتعزيز الصفوف.

حسب الصحيفة فان اللقب الاول لدوري ابطال اوروبا كلف الاندية الثلاثة 5 مليار و 454 مليون يورو حيث كان توزيعها عليهم على النحو التالي:

1- تشيلسي توج بلقبه الاول عام 2012 بعدما انفق 854 مليون يورو .

2- مانشستر سيتي توج بلقبه الاول عام 2023 بعدما انفق 2,317 مليار يورو .

3- باريس سان جيرمان توج بلقبه الاول عام 2025 بعدما انفق 2,283 مليار يورو .