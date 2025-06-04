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نيكو باز.. ورقة مالية ذكية في يد ريال مدريد

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  • نيكو باز.. ورقة مالية ذكية في يد ريال مدريد 1/2
  • نيكو باز.. ورقة مالية ذكية في يد ريال مدريد 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة– كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي باير ليفركوزن يستهدف التعاقد مع نيكو باز، لاعب وسط نادي كومو الحالي، والذي يمتلك ريال مدريد حق إعادة شرائه.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ينوي تفعيل بند إعادة الشراء في عقد باز بقيمة 8 ملايين يورو، ثم عرضه للبيع على باير ليفركوزن بسعر لا يقل عن 30 مليون يورو، مع تضمين بند يسمح للفريق الملكي بإعادة شراء اللاعب في المستقبل.

باير ليفركوزن مستعد لدفع القيمة المطلوبة لتعزيز وسط ملعبه بلاعب واعد في حال رحيل فيرتز عن الفريق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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