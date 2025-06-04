استمرار تير شتيغن والتوقيع مع غارسيا … أمر يستحيل حدوثه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الإعلامي جوسيب بيدريرول عن آخر تطورات تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“بقاء تير شتيغن بعد التوقيع مع خوان غارسيا”.

“ستكون هناك مشاكل أمامنا”.

هي إشارة منه إلى أن البارسا مُطالب بحل الموضوع بشكل أو بآخر، لأنه من المستحيل تواجد الثنائي مع الفريق في نفس التوقيت، فكل واحد منهما سيرغب في اللعب أساسيًا، وخاصة لكون الموسم القادم سيكون هو موسم كأس العالم.