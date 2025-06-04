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استمرار تير شتيغن والتوقيع مع غارسيا … أمر يستحيل حدوثه

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  • استمرار تير شتيغن والتوقيع مع غارسيا … أمر يستحيل حدوثه 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الإعلامي جوسيب بيدريرول عن آخر تطورات تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

بيدريرول قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“بقاء تير شتيغن بعد التوقيع مع خوان غارسيا”.

“ستكون هناك مشاكل أمامنا”.

هي إشارة منه إلى أن البارسا مُطالب بحل الموضوع بشكل أو بآخر، لأنه من المستحيل تواجد الثنائي مع الفريق في نفس التوقيت، فكل واحد منهما سيرغب في اللعب أساسيًا، وخاصة لكون الموسم القادم سيكون هو موسم كأس العالم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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