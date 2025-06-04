رينان لودي ينتقد قرارات أنشيلوتي في منتخب البرازيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ولم يستدع أنشيلوتي لودي لمعسكر البرازيل، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب، لذلك خرج عن صمته وقال في تصريحات ليومية جلوبو سبورت البرازيلية” كنت أظن أني سأحصل على فرصة جديدة مع البرازيل، لكني لا أعرف إن كان هناك تحيز من جانب الاتحاد أو المدرب ضد من يلعبون في الدوري السعودي”.

وأضاف اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد” أرقامي تتحدث، أنا أكثر ظهير برازيلي تسجيلاً وصناعة للأهداف مقارنةً بمن تم استدعاؤهم بالفعل للقائمة”.

ويظن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، أنه كان يجب أن يكون قبل أليكس ساندرو وكارلوس أوجوستو في الجهة اليسرى من الدفاع بالنظر لأرقامه، حيث سجل 3 أهداف وصنع 7 مع الهلال خلال 24 مباراة بدوري روشن.

وعن ذلك أضاف لودي” لو كان الأمر يتعلق بالأرقام، فأنا أسبقهما، أظن أني كنت أستحق الاستدعاء، لكني لن أتعمق في هذه القصة أكثر من ذلك، أنا مع التعاقد مع أنشيلوتي، وواثق من أنه سيقدم أداءً جيداً لأنه يجيد التعامل وإدارة المجموعة”.