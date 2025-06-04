هاني رمزي يصدم جماهير الأهلي بشأن مشاركة زيزو في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على شكوى نادي الزمالك ضد لاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو، بشأن موعد انتهاء عقده مع فريق القلعة البيضاء.

وأرسل الزمالك خطابًا إلى اتحاد الكرة يخطره فيه بانتهاء عقد زيزو مع الفريق يوم 12 يونيو، وهو موعد نهاية مسابقة كأس عاصمة مصر، وليس بنهاية كأس مصر المقرر يوم 5 يونيو.

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وقال “رمزي”، في تصريحات لبرنامج ملعب أون، على أون سبورت: “تقديم الزمالك شكوى ضد زيزو بمثابة تقليل من شأن النادي، فكرة تعطيل زيزو لعدم لعب كأس العالم للأندية مع الأهلي ليس فيها كبرياء، اللاعب انتهى عقده ولن يجدد”.

وتابع رمزي: “رحيل أكرم توفيق وحمزء علاء ورامي ربيعة عن الأهلي احترافي جدًا، انتهت عقودهم وكانوا متواجدين في الملعب حتى آخر لقاء والأهلي قدم لهم الشكر، في اعتقادي الزمالك ونشره للبيانات وتقديم شكوى للجنة الانضباط بشأن عقد زيزو هذا تقليل من نادي الزمالك”.



وواصل “رمزي”: “هذا الكلام اختفى من الكرة، عقد اللاعب انتهى وحقه يذهب للنادي الذي يريده هو حر، والنادي هو من يصنع اللاعب وليس العكس، لكن الأمور لم تحسم بشكل جيد”.

هاني رمزي: زيزو غير جاهز لمباريات كأس العالم للأندية

وتابع: “أرى أن زيزو ليس جاهزًا للعب مباريات كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، أتحدث فنيًا هو بعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة، كل هذه الفترة هل يخوض تدريبات قوية أو جاهز؟ هذه علامة استفهام”.

واختتم: “أول مباراة للأهلي بعد أقل من أسبوعين، وبالتالي هل زيزو سيعود لفورمته قي هذه الفترة ويكون جاهزا في 10 أيام ويبدأ يشارك في كأس العالم للأندية؟ اعتقادي الشخصي لن يكون جاهزا، ممكن الأهلي يستعين به كاحتياطي ولكن ليس كلاعب أساسي”.

