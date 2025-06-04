شكرا لاهتمامكم بخبر قرار ذكي يعفي ليفربول من تسديد 13 مليون إسترليني لبنفيكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نجح نادي ليفربول بتوفير مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني كان من المنتظر أن يسددها لإدارة بنفيكا على هيئة إضافات في صفقة انتقال المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، بفضل قرار ذكي من المدير الفني الهولندي أرني سلوت بعدم إشراك اللاعب كأساسي خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2024 الذي تُوج به الريدز بفارق مريح من النقاط على حساب أرسنال.

بعد منع داروين نونيز من البدء كلاعب أساسي مع ليفربول في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، خرجت صفقة انتقاله من قائمة الصفقات القياسية في تاريخ المسابقة، وتراجع أيضاً في سلم أغلى اللاعبين في تاريخ الريدز ليستعيد فان دايك المركز الأول بعد أن وصف نونيز بالأغلى على الإطلاق لمدة 3 أعوام.

انضم نونيز، البالغ من العمر 25 عاماً، من بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي 2022 في صفقة ضخمة كان من المتوقع أن تصل إلى رقم قياسي للنادي بقيمة 84 مليون جنيه إسترليني بسبب سلسلة من البنود التعاقدية، لكن النادي الإنجليزي استطاع تفويت فرصة حصول بنفيكا على 13 مليون إسترليني لتتراجع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 71 مليون إسترليني.

لماذا لن يسدد ليفربول 13 مليون إسترليني لبنفيكا؟

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية، أنه لن يتم الوفاء بمبلغ 13 مليون إسترليني أبداً بعد أن اختار المدرب آرني سلوت عدم إشراك المهاجم أساسياً في المباراة الأخيرة لفريق ميرسيسايد هذا الموسم أمام كريستال بالاس عندما انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب أنفيلد قبل أسبوعين فقط من اليوم.

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وقرر سلوت إراحة نونيز لصالح لويس دياز، الذي لعب كمهاجم وهمي في تلك المباراة الصعبة.

أوضحت صحيفة “أبولا” أن بنفيكا كان على وشك الحصول على مكافأة مالية ضخمة بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني، والتي كانت ستُدفع لو شارك الدولي الأوروغواياني أساسياً في عدد معين من المباريات بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الفترة من 2022 إلى 2025.

وفي رصيد داروين نونيز 49 مباراة كأساسي في الدوري الإنجليزي من إجمالي 95 مباراة لعبها، من بينهم 19 مباراة كأساسي فقط في موسم 2025/2024.

فان دايك ينفرد بلقب أغلى لاعب في تاريخ ليفربول

كلف نونيز أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز 71 مليون جنيه إسترليني، وهذه هي القيمة الإجمالية والنهائية بعد تسديد الإضافات المتفق عليها مع بنفيكا والتي حذف منها 13 مليوناً.

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وبهذه الطريقة لم يعد نونيز أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، ليعود القائد فيرجيل فان دايك إلى القمة من جديد حيث كلف انضمامه من ساوثهامبتون عام 2018 مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ولم يفى داروين نونيز بالتوقعات في أنفيلد حتى الآن ، إذ لم يُسجل سوى 40 هدفاً وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة منذ انضمامه قبل ثلاث سنوات.

وسجل المهاجم طويل القامة سبعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 47 مباراة في جميع المسابقات بموسم 2025/2024، الأمر الذي يُثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول، رغم أن عقده ينتهي في عام 2028.