جمهور إنتر ميلان يحن لعودة مورينيو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عقب الإعلان عن رحيل سيموني إنزاغي عن إنتر ميلان، تم ذكر الكثير من أسماء المدربين في وسائل الإعلام الإيطالية من أجل خلافة المدرب الشاب.

وظهر اسم جوزيه مورينيو كآخر المرشحين لتولي المسئولية في الموسم المقبل، خاصةً وأنه يتمتع بعلاقة جيدة مع النادي الإيطالي.

وحيث أكد موقع كالتشيو ميركاتو أن جمهور الأفاعي سيكون سعيدًا بعودة المدرب البرتغالي مرة أخرى، فهم يرون أنه قادر على إعادة الانضباط والتألق للاعبين.