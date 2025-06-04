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قانون اللعب النظيف … هل سيكون عائقًا أمام انتقال غارسيا لبرشلونة؟!

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  • قانون اللعب النظيف … هل سيكون عائقًا أمام انتقال غارسيا لبرشلونة؟! 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي ألفريدو مارتينيز حقيقة ما يتم تداوله من أنباء، بخصوص عدم قدرة برشلونة على حسم صفقة النجم خوان غارسيا هذا الصيف بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

مارتينيز قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“البارسا يضمن أن قانون اللعب النظيف يسمح له بالتوقيع مع غارسيا وتسجيله”.

“سوف يستغرق الأمر من النادي الكتالوني بضعة ساعات أو أيام حتى يحسم الصفقة بشكل رسمي”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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