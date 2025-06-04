قمة منتظرة في “فاس”.. موعد مباراة تونس والمغرب

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحل منتخب تونس ضيفاً على نظيره المغربي يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو 2025، على ملعب المركب الرياضي بفاس، وتنطلق المباراة في الساعة 23:00 بتوقيت السعودية ومصر.

وشهد ملعب فاس عمليات تحديث لتزداد سعته الجماهيرية إلى 45 ألف متفرج، وسيكون أحد الملاعب التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا نهاية العام الجاري.

والتقى منتخبا المغرب وتونس في 13 مباراة ودية. سيطر التعادل على 7 مواجهات، وكان الفوز حليفاً لأسود الأطلس 4 مرات، في حين فاز نسور قرطاج مرتين.

يفتقد المغرب للعديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة وفي مقدمتهم براهيم دياز الذي يحاول التعافي من الإصابة تعرض لها مع ريال مدريد في الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني.

كانت تونس قد فازت أمس الاثنين على بوركينا فاسو 2-0 في مباراة ودية، وتلتقي تونس مع زامبيا في مباراة ودية ثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يواجه منتخب المغرب نظيره البنيني يوم الاثنين الموافق 9 يونيو.