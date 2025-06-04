شكرا لاهتمامكم بخبر تضارب الأدوار يُعقد فرص اجتماع باز وماستانتونو في ريال مدريد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشار الصحفي أليخاندرو ألونسو إلى أن تواجد نيكو باز وفرانكو ماستانتونو سويًا في تشكيلة ريال مدريد يبدو أمرًا غير مرجح في الوقت الحالي، بسبب التداخل الفني بين أدوارهما في وسط الملعب، وهو ما قد يفرض تحديات على خيارات المدرب الجديد تشابي ألونسو.

نيكو باز يلعب حاليًا في صفوف نادي كومو الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريغاس، فيما يحتفظ ريال مدريد بحق إعادة شرائه في حال قرر استعادته، أما فرانكو ماستانتونو، فهو لا يزال هدفًا للنادي الملكي، ولم تُحسم بعد صفقة انتقاله من ريفر بليت، في ظل منافسة قوية من باريس سان جيرمان.

تبقى جميع السيناريوهات واردة، إلا أن مصير اللاعبين سيتوقف على خطة اللعب التي سيعتمدها تشابي ألونسو في مشروعه الرياضي الجديد مع الميرينغي.