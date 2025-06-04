ريال مدريد لا يملك خيارًا سوى الفوز في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أعرب النجم البرازيلي السابق كاكا عن ثقته في قدرة ريال مدريد على المنافسة بقوة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن النادي الملكي مطالب دائمًا بتحقيق الفوز في كل بطولة يشارك فيها.

وقال كاكا: “بالنسبة لريال مدريد، ليس هناك خيار آخر سوى الفوز. كل التوقعات معقودة على ريال مدريد، الفوز دائمًا.”

وأضاف: “في كل بطولة يشارك فيها ريال مدريد، يُتوقع منهم الوصول إلى النهائي والفوز.”

واختتم: “أتمنى أن يتمكن ريال مدريد من التقدم إلى أقصى حد ممكن في بطولة كأس العالم، والوصول إلى النهائي، وبالطبع الحصول على فرصة الفوز باللقب الأول، وصنع التاريخ مرة أخرى.”