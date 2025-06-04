الحلقة الأخيرة في مسلسل غارسيا وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي سانتي أوفالي عن آخر التطورات الخاصة باحتمالية تعاقد برشلونة مع حارس المرمى خوان غارسيا خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

سانتي قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“غارسيا يرحب بالعرض ويريد التوقيع مع البارسا”.

“لكن النادي الكتالوني سيُجري أولاً محادثة ضرورية مع تير شتيغن، الذي لديه عقد حتى العام 2028”.

هي إشارة منه إلى أن البلوغرانا سيحاول التخلص من حارس مرماه الألماني قبل حسم الصفقة، لأن استمراره سيعني وقتها استحالة قدوم خوان بحكم أنه سيجلس بنسبة كبيرة في دكة البدلاء.