موعد قمة ألمانيا والبرتغال بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تتجه أنظار مشجعو كرة القدم غداً الأربعاء، إلى القمة المنتظرة بين ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

تأهل “المانشافت” إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي إيطاليا 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بعد موقعة مثيرة.

بينما صعدت البرتغال على حساب الدنمارك، بعدما قلبت خسارتها ذهاباً 1-0 إلى فوز درامي 5-2 إياباً بعد المرور إلى الأشواط الإضافية.

ويعتبر منتخب ألمانيا الوحيد من بين المتأهلين إلى المربع الذهبي، الذي لم يحرز لقب دوري الأمم، إذ نالت البرتغال النسخة الأولى من البطولة عام 2019 وفرنسا نسخة 2021 وإسبانيا نسخة 2023.

ويفتقد منتخب ألمانيا خدمات نجمه جمال موسيالا إضافة إلى مدافع ريال مدريد أنطونيو روديغير بسبب الإصابة.

فيما يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة المنتخب البرتغالي رغم غيابه عن بعض مباريات فريقه النصر السعودي الأخيرة بسبب أوجاع عضلية.

في مباراة ثانية بنصف نهائي دوري الأمم، يواجه منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي في شتوتغارت يوم الخميس.

ويلتقي الفائزان في الدور النهائي المقرر يوم الأحد على ملعب أليانز أرينا بميونيخ.