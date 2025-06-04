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أنشيلوتي يكشف عن اللقب الذي أطلقه عليه فينيسيوس في البرازيل

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  • أنشيلوتي يكشف عن اللقب الذي أطلقه عليه فينيسيوس في البرازيل 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي، خلال مقابلة مع قناة “فيفو أزورو”، أنه يُلقب داخل غرفة ملابس المنتخب بلقب “كارلينوس” الذي أطلقه عليه نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وأعرب أنشيلوتي عن إعجابه باللقب، مشيرًا إلى ترحيب اللاعبين به خلال انطلاقته الجديدة مع السليساو استعدادًا لكأس العالم القادم.

ويأتي هذا بعد أن تولى المدرب الإيطالي المسؤولية خلفًا لدوريفال جونيور، ويستعد لخوض أولى مبارياته مع البرازيل ضد الإكوادور في تصفيات المونديال.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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