شكرا لاهتمامكم بخبر ريبييرو: لا يوجد لاعبًا في الأهلي مكانه ثابت.. ولا يصح أن أطلب هذا الأمر من أورلاندو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يرى خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين، وأيضًا يوجد آخرين يحتاجون إلى تحسين دورهم في الملعب.

وتولى المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو قيادة فريق النادي الأهلي لمدة موسمين، خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقال ريبييرو خلال ظهوره عبر قناة “الأهلي” لبرنامج “حارس الأهلي”: “السنوات الماضية تعلمت أن أتكلم بشكل جماعي وليس على المستوى الفردي، هناك لاعبين في الأهلي أعرفهم من قبل وسبق وقمنا بعمل تحليل أداء لهم، وآخرين لا أعرفهم”.



وتابع :”عندما توليت المسؤولية وجدت أن الكثير منهم مميز، ولاعبين آخرين يحتاجون إلى تحسين دورهم في الملعب، ممكن لاعبًا يكون موهوبًا لكن لديه مشكلة في التمركز في الملعب، لكن الفريق به مواهب كثيرة جدًا، حتى على مستوى حراسة المرمى”.



وعن انطباعه الأول عن اللاعبين، أوضح: “عندما وصلت الأهلي وجدت لاعبين مميزين ومستوى عالي ولديهم خبرات كبيرة وقدرات فنية قوية وكثيرًا منهم يستطيع اللعب في أكثر من مركز في الملعب، ويمكن توظيفهم بشكل مختلف في الملعب، جزء من التدريب نحاول زيادة الدفعات النفسية لمواصلة شغفهم على الفوز ببطولات أخرى، لأن هذا هو توجه النادي”.

طالع | “طريقة لا يتوقعها الخصم”.. خوسيه ريبييرو يكشف أسلوب لعبه مع الأهلي وسبب تمسكه بـ عماد النحاس

وتابع: “أحب الأجواء التنافسية بين اللاعبين، وأحب أيضًا أن يكون اللاعبين على مستوى واحد ولا يكون هناك فوارق في المستوى، وعندنا عدد كبير من اللاعبين ولا أحب أن يشعر لاعب بأن مكانه ثابت، أحب أن يجتهد ويحافظ على مستواه”.

وأضاف :”اللعب في النادي الأهلي يطلب من أي لاعب أن يكون قويًا وينافس بشراسة على اللعب، بالتأكيد سأواجه صعوبة في من يشارك ومن لا يشارك، هذا سأجد فيه صعوبة كل أسبوع”.

وواصل: “عندما يكون عدد اللاعبين أقل يكون سهل أن تحدد اللاعبين الذين سيلعبون، لكن عندما يكون هناك عدد كبير من اللاعبين لأنك تنافس في بطولات كثيرة، هذا يجعلنا ندفع بلاعبين باستمرار، لكن ليس كثيرًا، وسنستخدم الاستراتيجية التي نواجه بها منافسًا معينًا باللاعب المعين، دور المدير الفني أن يعطي الفرصة لكل اللاعبين ويُجري التغييرات بشكل محدود ليكون مناسبًا للمباراة”.

وبسؤاله، هل رشحت لاعبين من أورلاندو للانضمام للأهلي، قال: “الصحيح أن هناك لاعبين كثيرين مميزين في أورلاندو يستطيعون اللعب في أندية كبيرة، لكن لم يحدث أن أرشح لاعبين إلى الأهلي من أورلاندو، خاصة أنني أحترم أورلاندو جدًا ولا استطيع أن أطلب هذا الطلب”.

وأكمل: “التشكيل الحالي لـ الأهلي مميز جدًا ويستطيع المنافسة على المستوى القاري، أنا فقط ممكن أن أعطي بعض النصائح لتحسين الفريق، لكن لم أطلب أن يأتي لاعب من أورلاندو، لكن هذا لا يمنع أنني أنظر لتشكيل الأهلي لأعرف هل هناك مراكز تحتاج دعم أم لا”.

وأتم: “لا نريد أن نتسرع في ضم لاعبين آخرين الآن، البطولة القادمة ستجعلنا نتعرف على اللاعبين، وهذا لا يمنع أن نضم لاعبين جدد بعد المونديال، ستكون هناك فرصة للتعرف على النواقص وننظر لسوق اللاعبين وهل نحتاج دعم أم لا”.

