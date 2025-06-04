قبل لقاء بيراميدز.. تفاصيل جلسة ثلاثي مجلس الزمالك مع اللاعبين

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقد ثلاثي مجلس إدارة الزمالك، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ومحمد طارق عضوي المجلس، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، قبل لقاء بيراميدز المرتقب في نهائي كأس مصر.

وجاءت الجلسة على هامش مران الزمالك، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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وخاض الزمالك تدريبه مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، في الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.



ماذا طلب ثلاثي مجلس الزمالك من اللاعبين؟

وطالب ثلاثي مجلس الزمالك اللاعبين بذل أقصى جهد وتحقيق الفوز بلقب الكأس من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدين دعم مجلس الإدارة التام لهم.

