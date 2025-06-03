فيليبي ميلو: الأهلي ريال مدريد إفريقيا.. وأي منافس سيواجه صعوبة أمامه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث البرازيلي فيليبي ميلو، لاعب فريق بالميراس البرازيلي السابق، عن مواجهة فريقه للنادي الأهلي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية القادمة.

ويتواجد الأهلي وبالميراس، في المجموعة الأولى لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، بجانب إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

وقال ميلو خلال تصريحات عبر قناة “أون سبورت” لبرنامج “FOOTBALL 360”: “عندما كنت متواجدًا في كأس العالم للأندية مع بالميراس واجهنا الأهلي”.



وأضاف: “بالميراس يمتلك حاليًا فريقًا كبيرًا وقويًا وبه لاعبين كبار، أي فريق سيواجهه ستكون مواجهة شرسة جدًا لكي يستطيع أن يفوز بالمنافسة”.



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وتابع: “الأهلي المصري هو ريال مدريد إفريقيا ودائمًا يحب اللعب على المكسب، فريق كبير وقوي وعنيد، لا أحتاج أن أتحدث عنه فهو معروف عالميًا مثل ما كنا نتحدث عن فريق أوروبي مثل ريال مدريد”.

وأكمل: “أي فريق سيواجه الأهلي سواء بالميراس أو أي فريق آخر سيواجه صعوبات كثيرة”.

وعن المرشح للفوز بالبالون دور هذا العام، أوضح: “إنه أمر صعب جدًا، محمد صلاح يلعب بشكل جيد جدًا وهو بالنسبالي الأفضل في الدوري الإنجليزي، ومن الصعب تحديد فائزًا واحدًا بـ الكرة الذهبية”.

وأتم: “لكن سيكون الاختيار بين الثنائي محمد صلاح لأنه جماهيرته عالية جدًا والآخر لامين يامال لاعب برشلونة، هما من يستحقا الجائزة”.

