الهلال السعودي يتعاقد مع افضل نسخة لـ اوسيمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تؤكد جميع التقارير الاعلامية ان ادارة نادي الهلال السعودي حسمت واحدة من اقوى الصفقات الصيفية لهذا العام بتعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور اوسيمين لاعب نادي نابولي المعار لنادي غلطة سراي التركي الموسم المنقضي.

الارقام تؤكد ان الهلال سيتعاقد مع افضل نسخة من المهاجم النيجيري الذي استفاد كثيرا من اعارته التركية .

اوسيمين سجل و صنع خلال الموسم المنقضي 45 هدفا خلال 41 مباراة ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري التركي و يساهم في فوز فريقه بثنائية الدوري والكأس .

الرقم 45 هدفا صناعة و تسجيلا لم يسبق للمهاجم النيجيري ان بلغه حتى في احسن موسم له مع نابولي عندما توج بطلا للدوري و احرز هو شخصيا جائزة الهداف موسم 2022-2023 حيث اكتفى ب36 هدفا .