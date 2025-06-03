وعكة صحية تؤجل سفر الخطيب مع بعثة الأهلي إلى أميركا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، تعذر سفر محمود الخطيب رئيس النادي مع بعثة الفريق التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة، غداً الأربعاء، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

يقام مونديال الأندية في الفترة بين 14 يونيو و13 يوليو 2025، ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب أندية بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي.

قال الأهلي في بيان إن سفر الخطيب تعذّر لحاجته الطارئة لإجراء بعض الفحوصات الطبية عقة حالة “الدوار” التي انتابته أثناء العديد من الاجتماعات بمقر النادي اليوم.

وتقرر تكليف المهندس خالد مرتجي برئاسة البعثة إلى أن يتمكن رئيس النادي من اللحاق بها خلال الأيام القليلة القادمة.

يفتتح الأهلي مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم 15 يونيو 2025.

ويلتقي في الجولة الثانية بالميراس يوم 19 يونيو، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة بورتو في الـ24 من نفس الشهر.

