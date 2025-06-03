بعد اهتمام ريال مدريد.. ماذا قال غريمالدو عن مستقبله؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار أليخاندرو غريمالدو، نجم باير ليفركوزن، الجدل حول مستقبله مع الفريق الألماني، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي تصريحات صحفية، سُئل اللاعب الإسباني عما إذا كان لا يزال لديه أهداف يريد تحقيقها مع ليفركوزن، أم أنه يفكر في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، ليجيب بتصريح يحمل الكثير من الغموض، حيث قال:

“كرة القدم تتغير بسرعة. اليوم أنت هنا، وغدًا هناك. هدفي الآن هو الاستمتاع بدوري الأمم الأوروبية والفوز بمزيد من الألقاب. في الصيف، سنرى ما سيحدث”.

“في كرة القدم، لا يمكنك قول ’سأبقى‘ أو ’سأرحل‘ لأن كل شيء يتغير. لكن هذين العامين في ليفركوزن كانا رائعين.”

تصريحات غريمالدو، وإن لم تحسم مستقبله بشكل قاطع، إلا أنها فتحت الباب أمام العديد من الاحتمالات، أبرزها الرحيل إلى نادٍ أكبر في حال تلقي عرض مناسب، وهو ما قد يجعل صيف 2025 حاسمًا في مسيرته.