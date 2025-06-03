تقارير تكشف أسباب تأجيل دي بروين خطوة الانضمام لـ نابولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية عن سبب تأخر إعلان انضمام كيفين دي بروين إلى نادي نابولي الإيطالي، بعد الأنباء عن استقراره على وجهته بعد مغادرة مانشستر سيتي.

وأعلن دي بروين في وقت سابق، نهاية مسيرته مع مانشستر سيتي حيث لم يتوصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن دي بروين قرر الانضمام إلى نابولي، مفضلاً تلك الخطوة على عروض الدوري السعودي والأمريكي.



وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن دي بروين قرر إتمام انتقاله إلى نابولي بعد مشاركته مع منتخب بلجيكا.



وكان من المتوقع أن يخضع دي بروين للفحوصات الطبية، ثم يوقع على عقد لمدة عامين مع نابولي، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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ويوضح التقرير أن دي بروين قرر التركيز على تصفيات كأس العالم 2026 مع بلجيكا أولًا.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراة أمام شمال مقدونيا يوم الجمعة القادم، ثم يواجه ويلز يوم الإثنين الموافق 9 من شهر يونيو الجاري.

ومن المتوقع الآن أن يخضع دي بروين للفحوصات الطبية مع نابولي الأسبوع المقبل، وينهي التفاصيل المتعلقة بعقده، قبل قضاء إجازة صيفية مع عائلته.

وبحسب ما ورد، سيحصل دي بروين على راتب قدره 5.5 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافأة توقيع.



