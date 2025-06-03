ناد عربي الأقرب.. ليفربول يحدد سعر بيع لويس دياز بعد رغبة الكولومبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول حددت سعر بيع لاعب الفريق لويس دياز، تمهيدًا لرحيله في موسم الانتقالات الصيفية لهذا العام، خاصة بعدما أبدى الكولومبي انفتاحه على المغادرة.

ويمتلك لويس دياز عقدًا ساريًا مع ليفربول لمدة عامين آخرين، أي حتى 2027.

ورغم ذلك، فإن لويس دياز يرتبط بخطوة الرحيل عن صفوف ليفربول في ظل اهتمام من جانب برشلونة الإسباني والنصر السعودي.



ويُعد النصر الأقرب لحسم صفقة لويس دياز، كون أن برشلونة لن يستطيع الإيفاء بالمطالب المالية الخاصة بتلك الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها منذ سنوات.



وحسبما ذكرت شبكة “givemesport” الإنجليزية، فإن لويس دياز في طريقه ليكون موضوع عرض ضخم من نادي النصر السعودي، بعدما أبدى استعداده لمغادرة ليفربول قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت، أنه حسب مصادر مطلعة، فإن لويس دياز منفتح على مغادرة ليفربول هذا الصيف.

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وأشارت إلى إنه في ضوء ذلك، قد يتلقى ليفربول عرضًا وشيكًا من النصر، بعدما تحصل الأخير على موافقة صندوق الاستثمار السعودي للدخول في مفاوضات مع بطل الدوري الإنجليزي.

وأفادت أن مسؤولي ليفربول لن يمانعوا رحيل لويس دياز إلى النصر أو أي نادِ آخر حال حصولهم على المبلغ المطلوب المُقدر بـ72 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن ليفربول لا يعاني من ضغوط للتخلي عن لويس دياز سريعًا، كون اللاعب لا يزال يمتلك عامين في عقده، وهو ما يضع النادي الإنجليزي في موضع قوة خلال المفاوضات.

ورغم أن ليفربول لم يرفض استبعاد رحيل لويس دياز، إلا أن مسألة مغادرته ليست مضمونة في الوقت نفسه، على حد ذكر الشبكة ذاتها، خاصة أن النصر لديه أهداف أخرى مثل كاورو ميتوما وأنطوان سيمينيو من برايتون وبورنموث، ومحمد قدوس لاعب وست هام.



