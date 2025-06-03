تطورات جديدة في مستقبل نيكو ويليامز مع أتلتيك بلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

يعود نيكو ويليامز، الجناح الإسباني الشاب، ليكون أحد أبرز الأسماء في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعد موسم مزيج من التألق والتذبذب مع فريق أتلتيك بلباو.

على الرغم من تسجيله 11 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة مع الفريق، إلا أن أداء نيكو كان متقلبًا بين فترات غياب وأخرى تألق فيها بشكل لافت.

ويبدو أن الاستقرار في الأداء هو التحدي الأكبر الذي يواجهه اللاعب في مسيرته.

هذا الحاضر القوي والمستقبل الواعد جعلا العديد من الأندية الكبيرة تضع نيكو ضمن حساباتها، خاصة في الدوري الإنجليزي، حيث يظهر كل من أرسنال وتشيلسي اهتمامًا كبيرًا بضمه، رغم عدم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

بالمقابل، يبدو أن نادي برشلونة قد تراجع عن فكرة ضم نيكو، مفضلًا التركيز على خيارات أخرى لتعزيز الجبهة اليسرى مثل ماركوس راشفورد ولويس دياز.

في ظل هذه المعطيات، بدأ نادي أتلتيك بلباو خطواته للحفاظ على لاعبه الشاب، حيث دخل في مفاوضات مبدئية لتجديد عقد نيكو مع زيادة محتملة في راتبه إلى 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى رفع قيمة بند فسخ العقد من 58 مليون يورو.

رغم وجود عروض واهتمام من أندية كبرى، يفضل نيكو في الوقت الحالي البقاء مع أتلتيك، مع انفتاحه على تمديد عقده، ما قد يغلق الباب مؤقتًا أمام رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.