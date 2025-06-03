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للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.. الخلود السعودي يعلن إنهاء إعارة ديانج رسميًا

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للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.. الخلود السعودي يعلن إنهاء إعارة ديانج رسميًا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي الخلود السعودي، انتهاء إعارة النجم المالي أليو ديانج، ليعود إلى الأهلي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بأمريكا.

ويستعد فريق النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مجموعة تضم إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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 كان الأهلي أعار ديانج إلى الخلود السعودي في 26 يوليو 2024، حتى نهاية يونيو الجاري، لكن النادي السعودي منح اللاعب رخصة الرحيل للمشاركة في المونديال مع الأهلي.

 ونشر الحساب الرسمي لنادي الخلود السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بيانا أعلن في إنهاء إعارة أليو ديانج، تقديرا للعلاقة المتميزة مع الأهلي من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية.

ديانج يعود إلى الأهلي

 وجاء نص البيان: “قرر الخلود إنهاء إعارة أليو ديانج تقديرًا للعلاقة المتميزة مع النادي الأهلي المصري من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية”.

وتابع البيان: “تتقدم إدارة نادي الخلود بخالص الشكر والتقدير للاعب أليو دانج على ما أظهره من انضباط واحترافية، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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