غافي يتفق مع ديكو بشأن صفقات برشلونة الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى نجم وسط برشلونة، غافي، تفاؤله بالموسم المقبل، مؤكدًا أن الفريق يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين، ولا يحتاج إلى تعزيزات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، متفقًا في ذلك مع رؤية المدير الرياضي للنادي، ديكو.

وقال غافي :”منافسونا يُعززون صفوفهم، وسنحتاج نحن أيضًا إلى ذلك، لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى الكثير من التعاقدات.”

في هذا السياق، عبّر غافي عن اتفاقه الكامل مع ديكو، مضيفًا:

“لدينا فريق رائع، ولسنا بحاجة إلى تعاقدات كثيرة. ربما لاعب أو اثنين، حسب رحيل اللاعبين. سنرى. ربما نستطيع التعاقد مع لاعب في الهجوم، لكن هذه مهمة ديكو.”