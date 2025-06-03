رغم توديعه البطولة.. الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لاستمرار زيزو حتى نهاية كأس الرابطة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار عقد أحمد مصطفى “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع النادي ليوم 12 يونيو الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة أنباء قوية تؤكد انضمام لاعب الزمالك إلى النادي الأهلي، حيث إن عقدة سينتهي رسميًا بعد نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكان الزمالك قد أرسل من قبل خطابًا إلى اتحاد الكرة يؤكد فيه انتهاء عقد زيزو مع القلعة البيضاء يوم 1 يوليو المقبل.



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وأكد الزمالك في خطابه أن عقد اللاعب ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم وبانتهاء مباريات بطولة كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 12 يونيو الجاري.

وشدد الزمالك على أنه لا يحق للاعب الرحيل عن الفريق حتى موعد المباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة وهي آخر المنافسات خلال الموسم الجاري.

وسيحتفظ النادي بحقوقه القانونية في حالة عدم التزام اتحاد الكرة بهذا الأمر.

وكان الزمالك قد ودع بطولة كأس الرابطة من مرحلة المجموعات بعد حلوله بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من الفوز بمباراة والتعادل بـ مواجهتين.

وحسب الأنباء المتداولة بشأن توقيع زيزو لـ الأهلي، فمن المقرر أن ينضم اللاعب إلى بعثة القلعة الحمراء في أمريكا، بعد انتهاء منافسات كأس مصر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة المقبلة.

