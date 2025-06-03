ركلة جزاء ألفاريز المثيرة للجدل تتسبب في تعديل قواعد الكرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تغييراً على قواعد ركلات الجزاء بعد ركلة جوليان ألفاريز المثيرة للجدل في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بالموسم المنصرم.

وودع أتلتيكو مدريد البطولة الأوروبية على يد ريال مدريد، في دور الـ16 بعد إلغاء ركلة ترجيح من ألفاريز عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وانزلق المهاجم الأرجنتيني أثناء التسديد، ثم لمس الكرة بقدميه. وعلى الرغم من أنها كانت بالكاد ملحوظة في البداية، فإن تقنية الفيديو المساعد اعتبرت الركلة غير قانونية ولم تُحتسب. وخسر أتلتيكو المباراة بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، مما أثار رد فعل غاضب من المدرب دييغو سيميوني والجماهير وبعض وسائل الإعلام.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تعديل القانون الذي يرتبط بلمس اللاعب الكرة عمداً مرتين أثناء ركلة الجزاء.

ولم يتعمد ألفاريز بكل تأكيد لمس الكرة مرتين خلال ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.

وتنص الآن اللائحة على ما يلي: “إذا لمس اللاعب المسدد لركلة الجزاء الكرة دون قصد بقدميه في آنٍ واحد، أو لمست الكرة قدمه أو ساقه الداعمة بعد تنفيذ الركلة مباشرةً: حينها إذا دخلت الكرة المرمى، يتم إعادة الركلة”.

وتضيف اللائحة: “إذا لم تدخل الكرة المرمى، تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة (إلا إذا منح الحكم أفضلية عندما يكون الفعل في صالح الفريق المدافع بوضوح) أو، في حالة ركلات الترجيح، تعتبر التسديدة ضائعة”.

وفي الوقت نفسه، إذا ركل لاعب الكرة طواعيةً بكلتا قدميه، تنص القاعدة الجديدة على ما يلي: “تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة (إلا إذا منح الحكم أفضلية عندما يكون الفعل في صالح الفريق المدافع بوضوح) أو، في حالة ركلات الترجيح، تعتبر التسديدة ضائعة”.