كوبارسي يتحدث بثقة: موسم للتاريخ وإشادة خاصة بلامين، ديمبيلي وفليك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: عاش المدافع الشاب باو كوبارسي موسمًا مذهلًا مع نادي برشلونة، حيث تُوج بثلاثة ألقاب محلية هي الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، ويأمل في إنهاء العام بلقب دولي من خلال دوري الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

في تصريحاته لراديو ماركا، قال كوبارسي: “لم يكن أحد يتوقع ما حققناه هذا الموسم، أنا فخور جدًا بما قدمناه جماعيًا”.

رغم الإقصاء المؤلم من نصف نهائي دوري الأبطال، شدد على أهمية التركيز على الإيجابيات، مؤكدًا أن الفوز بالبطولات الثلاث إنجاز كبير.

أشاد كوبارسي بالمدرب الألماني هانز فليك، مؤكدًا أن تأثيره كان واضحًا منذ اليوم الأول: “غيّر عقليتنا تمامًا لا يرضى بأقل من الفوز دائمًا، وهذا ما بث طاقة إيجابية في الفريق”.

عن مشاركته مع المنتخب الإسباني في دوري الأمم، أوضح أنه لا يشعر بالتوتر رغم أهمية المباريات: “تشعر بالحماس لأنك تمثل برشلونة، لكنني أدخل المباريات بثقة”.

كما امتدح زميله لامين يامال قائلاً: “هو لاعب مذهل لما يقدمه في سن الـ17، يلعب كما لو كان لديه ثلاثون عامًا من الخبرة، يحب إسكات المنتقدين، وعندما يُستفز، يقدم أفضل ما لديه”.

وأوضح أن شخصيتهما مختلفة، لكنه يجد انسجامًا كبيرًا معه داخل الملعب.

فيما يخص عثمان ديمبيلي، اعتبر كوبارسي أن مستواه هذا الموسم يجعله مرشحًا جادًا للكرة الذهبية: “تخلص من الضغوط وقدم موسمًا مثاليًا”.

بخصوص انتقالات اللاعبين، أبدى تحفظه على الحديث عن انضمام الحارس خوان غارسيا، مكتفيًا بالقول: “إذا جاء، سيكون مرحبًا به، لكن مركز الحراسة جيد حاليًا”.

رفض فكرة اللعب لغريم برشلونة التقليدي: “الانضمام لإسبانيول؟ مستحيل، أنا سعيد في برشلونة”.

واختتم قائلاً إنه لا يتابع أخبار الانتقالات: “أركز فقط على التطور والأداء ومع بداية التحضيرات، إن ظهرت وجوه جديدة، سنرحب بها بكل سرور”.