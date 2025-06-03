فرينكي دي يونغ بين التزامه مع هولندا وتطلعات تجديد عقده مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

انضم النجم الهولندي فرينكي دي يونغ إلى معسكر منتخب بلاده بقيادة المدرب رونالد كومان، وذلك بعد أن قضى فترة راحة قصيرة مع عائلته، مستفيدًا من نهاية موسم ناجح مع برشلونة.

وتنتظر زوجته ميكي كيميني مولودهما الثاني، مما منح اللاعب فرصة لقضاء لحظات عائلية قبل الانخراط في الاستحقاقات الدولية.

دي يونغ، الذي قدّم واحدة من أفضل فتراته منذ انضمامه إلى برشلونة في 2019، كان عنصرًا أساسيًا في تألق الفريق هذا العام، حيث ساهم في التتويج بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، السوبر) وبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال.

انسجامه مع المدرب هانز فليك يبدو واضحًا، وهو ما يعزز رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

حاليًا، يشارك اللاعب في استعدادات المنتخب الهولندي لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام فنلندا (7 يونيو) ومالطا (10 يونيو)، قبل أن يعود لاستكمال إجازته حتى منتصف يوليو، موعد انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.

أما من جهة نادي برشلونة، فتجديد عقد دي يونغ بات من أولويات الإدارة بعد حسم ملف لامين يامال.

ينتهي العقد الحالي في 2026، لكن المفاوضات بدأت بالفعل لتمديده، مع مطالبة اللاعب بتخفيض راتبه ليتماشى مع الهيكلة المالية الجديدة للنادي، والتي تضع سقف الرواتب عند مستوى يامال.

النية متبادلة بين الطرفين، ولا توجد أجواء توتر كما في السنوات الماضية، مما يُبشر بقرب التوصل إلى اتفاق يُبقي دي يونغ مرتاحًا في بيئته المفضلة: برشلونة.