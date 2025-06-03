غافي يتحدث عن مستواه بعد العودة من الإصابة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عاد نجم خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، غافي، إلى صفوف “لاروخا” بعد موسم طويل أثبت فيه تعافيه الكامل من الإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب لأشهر عديدة.

وأكد اللاعب الشاب أنه يشعر بتحسن كبير في مستواه، رغم التحديات التي واجهها مؤخرًا.

وقال غافي:”أشعر بتحسن كبير في أدائي. يُقال إن العودة إلى الملاعب عادةً ما تستعيد أفضل مستوياتك بعد عام، لكن هذا ليس الحال بالنسبة لي، وأنا سعيد جدًا بسير الأمور.”

رغم عودته التدريجية، أقر غافي بأن الموسم لم يكن سهلًا عليه، خاصةً بعد أن اعتاد في السابق على التواجد باستمرار في التشكيلة الأساسية.

هذا وقد أضاف:”قبل أن أبدأ اللعب، كنت أعتقد أنني يجب أن أهدأ هذا الموسم لأنني كنت مصابًا لفترة طويلة. ولكن عندما تكون مع الفريق، فإن عقلك يدفعك لتقديم أفضل ما لديك، وكان الأمر صعبًا بعض الشيء لأنني لم أعتد على ذلك من قبل.”

كما أشار اللاعب الإسباني أيضًا إلى شعوره بالإحباط خلال بعض الفترات بسبب قلة المشاركة، لكنه أكد أن عودته إلى مستواه تشكل حافزًا قويًا له ولمستقبله مع النادي والمنتخب.