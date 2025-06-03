أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54510

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54510ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54 ألفاً و510 شهداء، و124 ألفاً و901 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 40 شهيدا منهم شهيد تم انتشال جثامه، و208 مصابين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت إلى أنه منذ استئناف الحرب على القطاع في الثامن عشر من مارس الماضي، استشهد 4240 شخصا، وأصيب 12860 آخرون.

تجدر الإشار إلى أن قطاع غزة يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بسبب منع تدفق المساعدات الإنسانية للسكان، والأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات، وبقاء أكثر من مليوني شخص في المخيمات والملاجئ في ظروف معيشية في غاية التعقيد.