بيراميدز يوجه الشكر لـ الزمالك في بيان رسمي بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - في لفتة تقدير متبادلة، أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا وجّه فيه الشكر لنادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، بعد التهنئة التي قدمها الأخير بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في النهائي، ليُسجل اسمه كرابع نادٍ مصري يظفر باللقب القاري الأغلى بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز، بعد غد الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2024-2025، بحضور 30 ألف مُشجع.



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بيان نادي بيراميدز

يتقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة المهندس حسين لبيب، بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني، على الموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية، كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية، وذلك في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين، متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية، دوام التوفيق.

وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم.





