برشلونة يُجبر تير شتيجن على الرحيل بطريقة غير مباشرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح مستقبل الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، محل شك، مع اقتراب النادي الإسباني من التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول خوان جارسيا.

وذكرت تقارير أن برشلونة بات قريبًا من حسم الاتفاق مع إسبانيول للتعاقد مع خوان جارسيا، لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن خطة برشلونة تتمثل أن يكون خوان جارسيا الحارس الأساسي، وتشيزني البديل.



وسيتعين على تير شتيجن البحث عن نادٍ آخر إذا أراد اللعب أساسيًا، حيث لا يخطط برشلونة للاعتماد عليه.



وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن برشلونة لم يتحدث مع تير شتيجن بعد، ولن يفعل ذلك حتى الإعلان الرسمي عن التعاقد مع حارس مرمى إسبانيول.

وسيوضح النادي لتير شتيجن أنه لا يعتزم إجباره على الرحيل، لكن سيكون واضحًا معه بشأن عدم حصوله على دقائق للمشاركة.

تير شتيجن يدرك المخاطر التي قد يواجهها إذا استمر في برشلونة، وهو ما سيؤثر على مكانه في منتخب ألمانيا، لكنه في الوقت الحالي مستعد للقتال.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السيناريو المثالي بالنسبة لبرشلونة هو رحيل تير شتيجن، تجنبًا للصراعات الداخلية من ناحية، ومن جانب آخر للاستفادة بتوفير راتبه، وسيتعين على حارس المرمى اتخاذ القرار.

