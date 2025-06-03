خاص | تحرك جديد من وزارة الرياضة تجاه الاتحاد السكندري بعد استقالة مصيلحي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة، دورها في أزمة تقدم محمد مصيلحي باستقالته من منصب رئاسة نادي الاتحاد السكندري، في الفترة الماضية.

وحل فريق الاتحاد السكندري بالمركز السادس في ترتيب مجموعة الهبوط من الدوري المصري للموسم المنقضي 2024-2025.

طالع | قرار عاجل من وزارة الرياضة بشأن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد



وعلم “بطولات”، أن هناك تحركات من وزارة الشباب والرياضة، لإقناع محمد مصيلحي بالعدول عن استقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري.



وتأتي خطوة وزارة الرياضية ضمن إطار دعم الوزارة لاستقرار الأندية الشعبية بالفترة الحالية.

