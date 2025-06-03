رد ناري من مشجعي أتلتيكو على اليويفا بعد تعديل قانون ركلات الجزاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أعلن الاتحاد الدولي لرابطات مشجعي أتلتيكو مدريد عن استيائه الشديد من تصرفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، مؤكدًا استمراره في معركته القانونية بشأن ركلة الجزاء التي نفذها جوليان ألفاريز، والتي ساهمت في إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا.

جاء رد الفعل هذا بعد أن عدّلت IFAB (مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم) مؤخرًا قانون ركلات الجزاء، في خطوة اعتبرها المشجعون تأكيدًا واضحًا على صحة موقفهم.

وقال الاتحاد في بيان نُشر عبر منصاته: “كما كنا نؤكد دائمًا، الهدف أُلغي بطريقة غير عادلة”.

تجاوزت انتقادات الاتحاد مجرد الاحتجاج الرياضي، متهمًا اليويفا بسوء النية بعد نشر فيديو يبرر صحة القرار السابق.

وأضاف البيان: “ما قامت به اليويفا بتحرير مقطع يدافع عن القرار يبرهن على وجود نية مبيتة”.

أكدت المجموعة عزمها على المضي قدمًا في القضية حتى النهاية، قائلة: “سنواصل نضالنا مهما كلف الأمر، لأن العدالة لأتلتيكو لا تزال غائبة”.

من جهتها، أوضحت IFAB أن التعديل الجديد سيُطبق بدءًا من 1 يوليو 2025، وينص على إعادة تنفيذ الركلة إذا لمس المنفذ الكرة مرتين بشكل غير مقصود (كأن ينزلق وتلمس الكرة قدمه الثابتة).

أما إذا لم تدخل الكرة المرمى، فستُحتسب ركلة حرة غير مباشرة أو تُسجل كمهدورة في ركلات الترجيح.

ويأمل مشجعو أتلتيكو أن تسهم هذه التعديلات في إعادة الاعتبار لفريقهم، وتصحيح ما يعتبرونه ظلمًا تحكيميًا واضحًا.