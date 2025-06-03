صور جديدة تُظهر تقدم أعمال تجديد الكامب نو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة “إكس” صورة حديثة تُظهر آخر تطورات مشروع تجديد ملعب الكامب نو، الذي يخضع لأعمال تجديد شاملة.

تُبرز الصورة مدى التقدم الكبير في سير الأعمال، ما يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا واقترابًا فعليًا من اكتمال المشروع.

تُمثل هذه الأنباء بارقة أمل لجماهير النادي الكتالوني، التي تترقب عودة الفريق إلى ملعبه التاريخي في أقرب وقت ممكن.

بحسب ما هو مُخطط، من المتوقع أن يعود برشلونة إلى اللعب في الكامب نو مطلع شهر سبتمبر المقبل.