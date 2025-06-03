أول تعليق من زوبيميندي على اهتمام ريال مدريد وتشابي ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خرج مارتن زوبيميندي، نجم خط وسط ريال سوسيداد، عن صمته ليرد على الشائعات المتزايدة بشأن مستقبله، وسط أنباء عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة مدربه السابق تشابي ألونسو.

وقال زوبيميندي :”مستقبلي؟ سيكون صيفًا طويلًا. لا أعلم كيف سينتهي الأمر.”

وعن إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد في حال تواصل معه ألونسو، أضاف:

“لقد قلت دائمًا إن تشابي هو مثلي الأعلى، وكان من دواعي الشرف أن يكون مدربي في ريال سوسيداد ب. أما الآن، فلا أرغب في الحديث عن هذه الفرضية. أفضل التركيز على الحاضر، وسيكون من غير المحترم الخوض في هذه الأمور وأنا حاليًا مع المنتخب الوطني.”