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عرض برشلونة لغارسيا عادل أقوى عرض من الدوري الإنجليزي

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  • عرض برشلونة لغارسيا عادل أقوى عرض من الدوري الإنجليزي 1/2
  • عرض برشلونة لغارسيا عادل أقوى عرض من الدوري الإنجليزي 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة أنهى اتفاقه مع خوان غارسيا حارس إسبانيول لضمه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي ويقترب من دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ ٢٥ مليون يورو.

أكد راديو كتالونيا أن عرض نادي برشلونة إلى خوان غارسيا عادل أفضل عرض تلقاه اللاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز مع ضمان اللعب بشكل أساسي الموسم المقبل.

عدة أندية كانت مهتمة بالتعاقد مع غارسيا من الدوري الانجليزي أبرزهم مانشستر سيتي و نيوكاسل يونايتد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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