برشلونة يخبر خوان غارسيا بهذا الأمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد نادي برشلونة الإسباني لخوان غارسيا أنه سيكون الحارس الأساسي للفريق، سواء في الوقت الحالي أو على المدى البعيد، في خطوة تعكس ثقة الإدارة الفنية بمستواه وقدرته على قيادة الخط الخلفي في السنوات المقبلة.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فقد أبلغت إدارة برشلونة اللاعب ووكلاءه رسميًا يوم أمس بأنه يمثل “الرهان الواضح” لمركز حراسة المرمى، سواء في الحاضر أو المستقبل، وهو ما تجلى في العرض الذي قدمه النادي والذي يتضمن عقدًا طويل الأمد يمتد لخمس سنوات.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي الكتالوني لتأمين مركز حراسة المرمى بعناصر شابة وواعدة، في ظل التغييرات الجارية على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب هانز فليك.

من المقرر أن يعلن البارسا عن ضم اللاعب رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.