تشيلسي يكثف جهوده لضم صفقة قوية من الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت وسائل إعلامية إخبارية عن رغبة نادي تشيلسي في التعاقد مع أحد لاعبي الدوري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم 2025/26.

ويرغب تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا في تعزيز الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها شهر يونيو الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد تشيلسي في المجموعة الرابعة في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بجانب كل من الترجي وفلامينجو بالإضافة إلى ليون المكسيكي.



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وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن تشيلسي تواصلوا مع ميلان الإيطالي للتعاقد مع حارس الفريق، مايك ماينيان، هذا الصيف.

ولم يوقع الحارس الفرنسي على عقد جديد مع الروسونيري، حيث سينتهي عقده مع النادي الإيطالي بنهاية الموسم القادم 2026.

ويحظى ماينيان بإعجاب شديد من قبل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، الذي يسعى إلى تعزيز مركز حراسة المرمى وذلك لعدم اقتناعه بقدرات الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

ومن جانبه، يطمح ميلان إلى تمديد عقد ماينيان في الفترة القليلة القادمة، وحال عدم توصله إلى اتفاق مع الحارس الفرنسي، سيتم وضعه على قائمة المغادرين.