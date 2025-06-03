صحفي كتالوني يلمح إلى اقتراب رحيل موهوب برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن قصة أنسو فاتي مع برشلونة أوشكت على الإنتهاء ، اللاعب الذي صعد بقوة ثم هبط أيضا بقوة وبات غير مرغوب فيه بخطة هانسي فليك.

الصحفي الكتالوني فيكتور نافارو علق على صورة بالدي وفاتي خلال قضاء الثنائي العطلة الصيفية سويا حيث قال:” بالطبع نتمنى لهما الاستمتاع، والتوفيق لأنسو فاتي في وجهته الجديدة المقبلة”.

التصريح يعتبر تلميحا واضحا بأن فاتي سيرحل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.