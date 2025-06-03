قرار عاجل من وزارة الرياضة بشأن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة الرياضة تأجيل البت في الاستقالة التي تقدم بها محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، لحين عودته من الخارج والانتهاء من دراسة الموقف من كافة الجوانب القانونية والإدارية.



وأعلن محمد مصيلحي، تقديم استقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، بعد نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الشاذلي، أن الجهة الإدارية المختصة بمديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية هي المسؤولة عن تلقي ومراجعة الاستقالة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



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وفي هذا السياق، شدد الدكتور أشرف صبحي على أن محمد مصيلحي يُعد من الكوادر الرياضية المرموقة التي لعبت دورًا محوريًا في استقرار نادي الاتحاد، مشيدًا بإسهاماته الكبيرة في تطوير المنظومة الرياضية، وبخبراته الإدارية المتميزة التي اتسمت بالحكمة والإخلاص.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف الاستقالة وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، مع مراعاة المصلحة العليا للنادي وحرص الدولة على دعم الكيانات الرياضية التاريخية.

